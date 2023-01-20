До пакету, зокрема, увійшли 59 бойових машин піхоти Bradley

Міністерство оборони США увечері в четвер, 19 січня, підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги в розмірі 2,5 млрд доларів. Про це йдеться в повідомленні Пентагону.

Це 30-й транш допомоги із запасів Пентагону для України, починаючи з серпня 2021 року.

До нового пакета ввійдуть 90 бронемашин Stryker та додаткові 59 бойових машин піхоти Bradley до 50 вже наданих раніше. Зазначається, що це дозволить Україні створити дві бригади бронетанкової техніки.

Пакет включає, зокрема, системи ППО Avenger, бойові машини Bradley, сотні бронемашин, ракети для комплексів NASAMS та боєприпаси.

У пакет входять:

59 бойових машин Bradley,

90 бойових броньованих машини Stryker,

53 бронетранспортери MRAP,

8 систем протиповітряної оборони Avenger,

350 багатофункціональних колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV),

ракети HARM,

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

20 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм;

близько 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

95 тис. артилерійських снарядів калібру 105 мм;

приблизно 11 800 120-мм мінометних снарядів;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

12 автомобілів для підтримки боєприпасів;

6 командно-штабних машин;

22 тактичні автомобілі для буксирування зброї;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

приблизно 2000 протитанкових ракет;

понад 3 млн боєприпасів до стрілецької зброї;

підривне обладнання для усунення перешкод;

протипіхотні боєприпаси Клеймор;

прилади нічного бачення;

запчастини та інше польове обладнання.

У Пентагоні сподіваються, що додатковий пакет допоможе Україні протидіяти «спектру загроз на коротку й середню перспективу».

«59 БМП Bradley, включені до цього пакету, разом із 50 Bradley, наданих 6 січня, і 90 бронетранспортерами Stryker забезпечать Україну двома бригадами броньованих спроможностей», – йдеться в повідомленні Пентагону.

До нового пакета, згідно з офіційною заявою, не ввійшли танки чи ракети великої дальності, про які неодноразово просила Україна. У Міноборони США висловлювали побоювання, що українцям буде важко експлуатувати та обслуговувати 70-тонний американський танк Abrams.

Як повідомляє CNN з посиланням на заступницю прес-секретаря Пентагону Сабріну Сінгх, у Пентагоні вважають, що надавати Україні танки M1 Abrams немає сенсу.

«Просто немає сенсу» для США надавати танки M1 Abrams «на цей час», - заявила Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, що 20 січня відбудеться засідання у форматі «Рамштайн», контактної групи з питань оборони України. Напередодні цієї зустрічі очільники Міноборони та МЗС Олексій Резніков та Дмитро Кулеба наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей України, і попросили про сучасну броньовану техніку і західні танки.