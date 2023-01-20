Танк Leopard 2

Голова Пентагону Ллойд Остін та новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус провели переговори щодо передачі Україні танків Leopard 2. Втім, сторони так і не змогли домовитися. Про це повідомляє CNN.

Вказано, що зустріч очільників Міноборони двох країн пройшла напередодні засідання «Рамштайну», яке відбудеться сьогодні в Німеччині й присвячене наданню військової підтримки Україні.

«Офіційні особи США, знайомі з ситуацією, повідомили, що питання танків ще не вирішене перед зустріччю в п’ятницю, і «було б дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда Остіна», – пише CNN, посилаючись на власні джерела.

Хоча, як повідомило неназване джерело, перед зустріччю Остіна з Пісторіусом у Вашингтоні були «дуже оптимістичні та впевнені, що досягнуть прогресу» в питанні передачі танків.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, Берлін може погодитися на передачу Києву танків Leopard 2 тільки якщо Вашингтон, своєю чергою, поставить свої Abrams. Втім, щодо цього більш оптимістично налаштований новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, німецькі танки можуть поїхати в Україну й без американських.