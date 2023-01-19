Brimstone – ракета класу «поверхня – поверхня» або «повітря – поверхня» розроблена консорціумом MBDA UK для британських Королівських Повітряних Сил

Велика Британія планує передати Україні 600 керованих ракет Brimstone. Про це 19 січня заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

«Я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет Brimstone у зону бойових дій, що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою», – повідомив він.

Brimstone – це ракета класу «поверхня – поверхня» або «повітря –поверхня». Уперше ці ракети Україна отримала навесні 2022 року. Ракети Brimstone І можуть летіти на відстань до 60 км, а ракети Brimstone ІІ мають оновлене програмне забезпечення і можуть летіти до 60 кілометрів.

Нагадаємо, раніше Велика Британія оголосила про найбліьший пакет військової допомоги Україні, що включає танки Challenger 2, гармати, снаряди, безпілотники,