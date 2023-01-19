Велика Британія безкоштовно передасть Україні дві сотні броньованих автомобілів. про це під час перебування у Торонто заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомив вранці в четвер, 19 січня, «Укрінформ».

«Ми мусимо дотриматися обіцянки стосовно підтримки України до її перемоги. Саме тому Об’єднане королівство вирішило рухатися швидше й робити більше у підтримці України, в тому числі передавши нашим друзям основний бойовий танк Challenger 2, важку артилерію та понад 200 броньованих автомобілів», – сказав Клеверлі.

Він додав, що Британія також надасть Україні ще 100 тис. артилерійських снарядів, на додачу до 300 тис. виділених раніше.

Нагадаємо, у понеділок міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в Палаті громад оголосив про виділення «найбільшого пакета військової допомоги» для прискорення успіху України. За словами Воллеса, це включає передачу Україні роти танків типу Challenger 2, САУ AS90, 100 одиниць бронетехніки, пакет для розмінування, десятки безпілотників, 100 тисяч артилерійських снарядів, сотні «вдосконалених ракет» у тому числі Starstreak.