Олену Власенкову затримали на хабарі у 2018 році

У середу, 11 червня, Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок щодо колишньої судді Окружного адміністративного суду міста Києва Олена Власенкової, визнавши її винною в отриманні хабаря. Про це повідомили у пресслужбі ВАКС та в Центрі протидії корупції.

За даними слідства, у 2018 році екссуддя отримала хабар від фірми, яка оскаржувала рішення міністерства екології – урядова установа анулювала компанії ліцензію на право ведення діяльності з небезпечними відходами. За 10 тис. доларів Олена Власенкова обіцяла підтримати оскарження рішення.

Посадовицю викрили на отриманні грошей та повідомили їй підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Згодом Власенкову помістили під арешт з можливістю внесення застави.

Олену Власенкову затримали у 2018 році під час отримання хабаря

«ВАКС визнав її винуватою в отриманні неправомірної вигоди та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки. Суд також ухвалив конфіскувати все майно, яке їй належить на праві власності», – повідомили у пресслужбі ВАКС.

До набрання сили вироку фігурантка перебуватиме під арештом з можливістю внесення застави.