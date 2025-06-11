Японська нафтопереробна компанія Taiyo Oil отримала вантаж російської сирої нафти на танкері, занесеному до санкційних списків Міністерства фінансів США і Євросоюзу. Це перше постачання сирої нафти з Росії до країни G7 за останні два роки. Про це повідомило агентство Bloomberg 9 червня, посилаючись на дані відстеження суден.

Як йдеться, токійська компанія Taiyo Oil отримала 600 тис. барелів російської сирої нафти Sakhalin Blend, яку доставив підсанкційний танкер Voyager. Судно було завантажено на терміналі Пригородне на південному краю острова Сахалін, 25 травня.

Уже 9 червня Voyager пришвартувався в японському порту Кікума, щоб вивантажити сиру нафту з російського проєкту «Сахалін-2», зазначає агентство.

Японія має дозвіл на імпорт сахалінської суміші [Sakhalin Blend] з міркувань енергетичної безпеки. Цей дозвіл було продовжено до кінця червня 2026 року в 17-му пакеті санкцій ЄС проти Росії. Також є виняток США, який закінчується 28 червня і, як правило, продовжується.

У компанії Taiyo Oil підтвердили інформацію про постачання, пояснивши, що купівля сирої нафти відбувалась за запитом Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії. Без постачання сирої нафти виробництво скрапленого природного газу, що підтримується Японією, значно постраждало б, оскільки ці два вуглеводні видобуваються одночасно.

«Проте той факт, що країна "Великої сімки" приймає вантаж на судні, занесеному до чорного списку, підкреслює думку про те, що адміністрація Дональда Трампа прагне забезпечити безперебійні поставки нафти для Москви», – ідеться в матеріалі.

За словами речника Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, відомство звернулося до уряду США та отримало відповідь про те, що Японія може використовувати підсанкційні танкери для імпорту нафти з проєкту «Сахалін-2». Окрім цього, ЄС не має вторинних санкцій, тому Японія може використовувати такі судна без наслідків.

Bloomberg повідомляє, що до повномасштабного вторгнення японські НПЗ імпортували в середньому чотири вантажі на місяць з проєкту «Сахалін-2». Компанії Mitsui & Co. й Mitsubishi Corporation зберегли свої частки в проєкті відповідно 12,5% і 10%, коли Росія у 2022 році створила нову структуру власності. Однак, Японія, як і інші покупці, припинили закупівлі.

Як писав ZAXID.NET, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії. Нові санкції спрямовані проти майже 200 кораблів тіньового флоту РФ.