Дітям складно поєднувати навчання у двох країнах

За кордоном навчається майже 364 тисячі українських школярів. Щоб створити їм умови для навчання за українськими стандартами і надати можливість отримати український атестат, уряд пропонує чотири сценарії навчання, пише НУШ.

Це допоможе зберегти зв’язок з Україною, уникнути подвійного навантаження та полегшить повернення до української школи.

Чотири варіанти шкільної освіти для українців за кордоном

Сценарій 1. Паралельне навчання у двох школах

Навчання відбувається онлайн в українській школі і додатково офлайн у закордонній. Переваги:

гнучкий графік і українознавчий компонент;

українська школа зараховує оцінки з іноземної школи;

легка реєстрація через цифрову платформу.

Сценарій 2. Закордонна школа + українська суботня/недільна

Навчання відбувається у місцевій закордонній школі, а додатково дитина відвідує українські заняття на вихідних. Переваги:

зарахування результатів через партнерські осередки або Міжнародну українську школу;

повний доступ до цифрової платформи.

Сценарій 3. Навчання лише у закордонній школі

Такий варіант передбачає повну інтеграцію у систему країни перебування. Але:

Україна визнає оцінки зі спільних предметів;

можна долучитись до українознавчого модуля.

за бажанням родини можна отримати свідоцтво українського зразка.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Сценарій 4. Повністю дистанційна українська школа

Дитина залучена до дистанційного навчання лише онлайн, але за українською програмою. Плюси:

повноцінна шкільна освіта вдома;

рекомендується участь у місцевих гуртках та культурних заходах для адаптації.

Який би варіант не обрала сім’я, дитина може отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту українського зразка.