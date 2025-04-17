Представники дистанційної школи «Оптіма» підписали меморандум з європейською асоціацією

Станом на 2025 рік за кордоном перебуває близько 2,1 млн українських школярів. Лише 358 тисяч з них продовжують навчатися в українській системі освіти. Щоб зберегти якомога більше українських дітей у нашій системі координат, треба запропонувати їм якісне навчання рідною мовою, яке можна отримати у будь-якому місті чи країні. Такий досвід має перша та найбільша дистанційна школа України «Оптіма». Її керівники підписали важливий меморандум з європейською асоціацією. Як школа розширює горизонти української освіти в Європі та допомагає нашим школярам за кордоном, розповідає 24 Канал.

Труднощі навчання школярів за кордоном

Українські школярі, які перебувають за кордоном, мають неабиякі освітні труднощі. Серед опитаних батьків та опікунів 67% вказали, що в їхніх дітей за кордоном виникають проблеми з навчанням. Найчастіше це повʼязано з такими факторами:

мовний барʼєр – 40%;

поєднання відвідування місцевої школи та української – 29%,

потреба додаткових занять/репетитора – 25%;

фінансові труднощі через оплату додаткових активностей, екскурсій тощо – 17%;

проблеми з пошуком школи, де дитина могла б навчатися – 13%;

цькування за національною ознакою – 13%;

складність місцевої освітньої системи – 9%;

велике навантаження у школі іноземної країни – 3%.

Як бачимо, мовний бар’єр є найпоширенішою проблемою серед опитаних школярів. Найбільше вона простежується в Іспанії (58%) та Німеччині (51%). Менше труднощів в українців, які перебувають в англомовних країнах.

«Оптіма» пропонує якісну українську освіту в Європі

Для того, щоб українські діти могли здобувати якісні знання рідною мовою не лише в Україні, дистанційна школа «Оптіма» пропонує особливі навчальні можливості. Дистанційна освіта є особливо актуальною в умовах війни.

«Оптіма» підписала меморандум про співпрацю з Європейською асоціацією жінок, що надає підтримку українським дітям за кордоном. Домовленість дає більші можливості дітям, які вимушено перебувають за кордоном:

популяризація якісної української освіти за кордоном . Учні матимуть більше можливостей навчатися рідною мовою у комфортному для себе місці і темпі. Згодом вони отримають чимало додаткових переваг від такого навчання;

спільні проєкти . Школярі зможуть долучатися до цікавих освітніх ініціатив, реалізувати свої здібності та знайти нові хобі і розвинути таланти;

культурні та просвітницькі ініціативи. Підтримка серед дітей-біженців патріотичного виховання, що не дасть забути рідну мову та культуру, популяризувати її в Європі, протидіяти російській пропаганді. Це дасть більше шансів, що такі діти повернуться на Батьківщину і докладуться до її відбудови із залученням європейських партнерів.

Учні «Оптіми» отримають ще більше міжнародних можливостей: необхідну підтримку і навіть стипендії та участь в проєктах, що надихають, разом із жінками-лідерками Європи.

«Оптіма» дбає про якісну освіту українських дітей

Без сумніву, «Оптіма» – це школа, яка завжди поруч. У такий непростий час для українців вона пропонує найкомфортніший, безпечний та ефективний спосіб навчатися за допомогою дистанційного формату. Родини, які обрали для дітей таке навчання, вже переконались у перевагах для своєї дитини та її майбутнього.