Президент наголосив, що на протиповітряну оборону України витрачаються великі гроші

Українські спеціалісти займаються розробкою нових БпЛА, зокрема, дронів-перехоплювачів для захисту об’єктів енергетики від російських повітряних атак. Про це у середу, 11 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, в Україні є деяка зброя в розробці, яка має допомогти захистити енергетику від російських атак.

«У нас є зброя деяка, яка в розробці. Деякі речі розроблені, і ми намагаємося знайти більше коштів для масового виробництва. Це різні варіанти дронів-перехоплювачів тощо», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що на протиповітряну оборону України витрачаються великі гроші, але їх завжди не вистачає.

«Україна захищає і будує, на це йдуть великі гроші, завжди їх не вистачає повністю. Але насамперед захист – це системи ППО. Я не буду говорити, які системи і де у нас розташовані, яку енергетику вони захищають. Щойно росіяни розуміють, де наші системи ППО розташовані, вони атакують їх, тому ми постійно змінюємо маршрути наших систем», – додав він.

Нагадаємо, у середу, 11 червня, Кабінет міністрів України схвалив пропозицію міністерства оборони про запровадження протягом воєнного стану експериментального проєкту з посилення протиповітряної оборони. Пропозиція передбачає залучення добровольців до збиття дронів.