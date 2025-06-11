Моложіка розпочинає свій шлях на континенальній першості

У четвер, 12 червня, молодіжна збірна України розпочне виступи на чемпіонаті Європи U-21. «Синьо-жовті» виступатимуть у групі D, де їхніми суперниками будуть Данія, Нідерланди та Фінляндія. Першим опонентом команди Унаї Мельгоси стане Данія. Матч відбудеться на «Татран Арені» у словацькому Пряшеві й розпочнеться о 19:00 за київським часом. Гру обслуговуватиме грузинський рефері Гіоргі Кікачейшвілі.

України перед стартом на Євро-2025 провела мінізбір в Іспанії, де спочатку (за зачиненими дверима) розгромила молодіжну команду Мурсії (4:0), а згодом у доданий час завдяки голу Квасниці дотисла збірну Іспанії U-21 (1:0).

«Синьо-жовті» на турнірі зіграють вчетверте. 2006-го як дебютант українці взяли срібло, 2023-го – зупинились за крок від фіналу, поступившись Іспанії. Цікаво, що безпрограшна серія України триває вже чотири матчі. Данія натомість пропустила попередній турнір, але брала участь у всіх чотирьох змаганнях раніше. Щобільше, у Чехії 2015 року скандинави повторили найкраще досягнення, дійшовши до стадії півфіналу.

Команди раніше вже тричі зустрічались між собою. У березні 2023 року Україна у спарингу перемогла Данію (3:2), у вересні 2020 розписала нічию (1:1), а у листопаді 2019-го поступилась (2:3) у кваліфікації до Євро.

FAVBET фаворитом матчу вважає збірну Данії. На її перемогу дають 2,36, тоді як успіх України оцінюють у 2,90. Ціна нічиєї – 3,50. Фахівці не чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,82, тоді як тотал менше 2,5 – 1,99.

Де дивитися матч Євро-2025 між Україною U-21 та Данією U-21

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на на телеканалі «Перший» і сайті «Суспільне Спорт». Крім того, поєдинок транслюватиметься на медіасервісі «MEGOGO» на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» й «MEGOPACK XL», а також безкоштовно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в Т2 і кабельних мережах.

Нагадаємо, фінальний турнір Євро-2025 триватиме з 11-го до 28-го червня. По дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу, далі відбудуться півфінали та фінал у Братиславі.