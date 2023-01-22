Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків. Про це Моравецький сказав в інтерв’ю PAP.

Моравецького запитали його думки щодо результатів восьмої зустрічі у форматі «Рамштайн», яка для багатьох стала розчаруванням через відсутність прогресу з наданням Україні танків Leopard 2.

Матеуш Моравецький відповів, що вважає поведінку Німеччини неприйнятною і не розуміє, що ще має статися, аби у Берліні «відкрили очі і почали діяти відповідно до потенціалу Німеччини».

«Якщо згоди Німеччини так і не буде, то ми будемо будувати меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров’ю… Україна і Європа переможуть у цій війні – з Німеччиною або без неї. Від Німеччини зараз залежить, чи хочуть вони спинити варварство РФ, чи обирають мовчки спостерігати і увійти в історію як ті, хто був на неправильній стороні», – заявив прем’єр Польщі.

Моравецький додав, що хоча новий міністр оборони ФРН заперечує, що Німеччина блокує передачу танків німецького виробництва Україні, він хотів би почути чітку заяву про те, що Берлін підтримує таке рішення.

Німецькі танки Leopard визнані одними з найкращих у світі, однак влада ФРН відмовляється надати дозвіл на передачу їх Україні. Німецька опозиція у Бундестазі регулярно закликає уряд спільно з партнерами по НАТО надати Україні бойові танки західного зразка.

Однак канцлер Олаф Шольц кілька разів заявляв, що не готовий постачати такі танки, «поки їх не нададуть інші партнери по Альянсу, бо Німеччина не діятиме в цьому питанні наодинці».

Згодом, 11 січня, уряд Великої Британії вперше публічно підтвердив, що планує надати Україні танки. Проте у відповідь речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що плани Великої Британії поставити в Україну танки не змінили позицію німецького уряду, який досі відкидав заклики передати Києву німецькі танки Leopard 2.

Того ж дня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова повідомив, що в межах міжнародної коаліції Україна отримає роту танків Leopard 2.

Вдень 20 січня за під час чергового засідання координаційної групи в межах «Рамштайну» міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні танків Leopard.