Німеччина досі зволікає з наданням Україні танків Leopard 2

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії звернулися до Німеччини із закликом негайно надати Україні танки Leopard 2. Спільну заяву опублікували у себе в Twitter глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, його латвійський колега Едгарс Ринкевичс та глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

«Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, закликаємо Німеччину вже зараз надати України танки "Леопард". Це необхідно для того, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі. Німеччина як одна з провідних європейських держав у цій ситуації несе особливу відповідальність», – наголошують міністри.

We, Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) January 21, 2023

Німецькі танки Leopard визнані одними з найкращих у світі, однак влада ФРН відмовляється надати дозвіл на передачу їх Україні. Німецька опозиція у Бундестазі регулярно закликає уряд спільно з партнерами по НАТО надати Україні бойові танки західного зразка.

Однак канцлер Олаф Шольц кілька разів заявляв, що не готовий постачати такі танки, «поки їх не нададуть інші партнери по Альянсу, бо Німеччина не діятиме в цьому питанні наодинці».

Згодом, 11 січня, уряд Великої Британії вперше публічно підтвердив, що планує надати Україні танки. Проте у відповідь речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що плани Великої Британії поставити в Україну танки не змінили позицію німецького уряду, який досі відкидав заклики передати Києву німецькі танки Leopard 2.

Того ж дня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова повідомив, що в межах міжнародної коаліції Україна отримає роту танків Leopard 2.

Вдень 20 січня за під час чергового засідання координаційної групи в межах «Рамштайну» міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні танків Leopard.