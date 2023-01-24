Німеччину вкотре закликали приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками

Міністр оборони Маріуш Блащак повідомив про те, що Польща надіслала офіційний запит Німеччині щодо дозволу передати танки Leopard 2 Україні.

«Німці вже отримали наш запит про згоду на передачу Україні танків Leopard 2. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи», – написав він у Twitter у вівторок, 24 січня.

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 24, 2023

Нагадаємо, що ще 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі президентів Люблінського трикутника у Львові повідомив, що Польща передасть Україні роту німецьких важких танків Leopard.

Згодом Європейський парламент закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца без зволікань поставити основні бойові танки Leopard 2 в Україну.

Однак Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі Консультативної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 20 січня заявив, що «єдиного підходу до питання надання танків Leopard немає», і рішення ухвалено не було. Пісторіус також зазначив, що «враження, що є коаліція, де на заваді стоїть лише Німеччина, є оманливим».

22 січня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок запевнила, що Німеччина не заперечуватиме проти можливої передачі Польщею Україні танків Leopard 2.