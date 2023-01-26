Німеччина розраховує передати свої танки Leopard Україні наприкінці березня, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус журналістам під час своєї першої поїздки у війська в землі Саксонія-Ангальт у четвер, 26 січня.

«У мене немає підстав вважати, що це надто пізно. Думаю, ми доправимо наші Leopard найпізніше до кінця березня. Наскільки я розумію, це досить швидко», – заявив міністр, якого процитував «Укрінформ».

Він переконаний, що танки посилять боєздатність ЗСУ та дозволять їм успішно воювати проти російських військ заради відновлення територіальної цілісності держави.

Міністр підтвердив, що навчання українських військових на БМП Marder розпочнеться ще до кінця січня. На танках – трохи пізніше, «щоби все завершити до кінця березня – початку квітня».

Водночас Пісторіус не погодився, що Німеччина надто довго розмірковувала щодо постачання Україні танків.

«Ми не вагалися. Ми вели переговори, ми говорили з нашими партнерами, союзниками та друзями, радилися, що краще зробити зараз. А це займає час… Думаю, всі мають бути задоволені цим рішенням, адже ми робимо те, що потрібно», – пояснив Пісторіус, додавши, що йдеться про довіру.

Він сказав, що розуміє всіх тих співвітчизників, які були проти постачання танків Україні через побоювання, що Німеччина сама стане стороною війни. Міністр повторив, що рішення було складне для Берліна, але важливо, що воно було прийнято в тісній кооперації з союзниками та партнерами.

Нагадаємо, напередодні Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard і дозволила іншим країнам надавати ці танки Україні. Того ж дня США оголосили про надання Україні батальйону танків Abrams. Про те, чому танки Abrams і Leopard важливі у боротьбі з росіянами читайте в нашій статті.