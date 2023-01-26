Бен Уоллес 16 січня підтвердив, що його країна передасть Україні 14 танків Challenger 2

Велика Британія розраховує, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня, заявив у четвер, 26 січня, міністр оборонних закупівель Алекс Чок. Про це повідомляє Reuters.

«План полягає в тому, що це відбудеться наприкінці березня», – сказав він під час виступу в парламенті. Він додав, що зараз українські сили інтенсивно навчатимуться використовувати та обслуговувати танки цього типу.

Глава Міноборони Британії Бен Уоллес 16 січня підтвердив, що його країна передасть Україні 14 танків Challenger 2. Уоллес зазначив, що його країна першою передасть ЗСУ західні танки.

Британія також передасть Україні понад 100 броньованих транспортних засобів, включаючи гусеничні БТР Bulldog.

Що відомо про Challenger 2

FV4034 Challenger 2 (MOD «CR2») наразі є основним бойовим танком Великої Британії. Його було прийнято на озброєння в 90-тих роках минулого століття. Ціна Challenger 2 – близько 4 217 млн фунтів стерлінгів за одиницю. На сьогодні виготовлено 447 одиниць.

Випускає бронемашину компанія Віккерс Дефенс Сістемс, яка нині є частиною компанії BAE Systems. Це третій танк, який носить ім'я Челленджер (що означає «такий, що кидає виклик»). Розроблення компанія почала 1986 року.

Основні тактико-технічні характеристики

фізичні розміри – довжина 8,3 м, ширина 3,5 м, висота 2,49 м;

вага – від 64 до 75 тонн;

швидкість – 40-60 км/год.;

екіпаж – 4 людини;

основна зброя – нарізна гармата калібру 120 мм та 43 набої для неї;

додаткова зброя – ланцюгова спарена гармата калібру 7,62 мм, кулемет калібру 7,62 мм.

Більшість аналітиків вважають, що якщо Україна отримає від Британії Challenge 2, це хоч і не стане «переламним моментом», але допоможе подолати той бар'єр, який не дозволяв західним союзникам пропонувати ЗСУ танки країн Заходу через побоювання, що російська сторона може визнати це ескалацією конфлікту.