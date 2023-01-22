Нові українські підрозділи будуть оснащені західним озброєнням

У Збройних Силах України формуються нові військові підрозділи і частини, які отримають на озброєння бойову техніку й системи вогневого ураження країн-членів НАТО. Про це заявив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, повідомляє «Укрінформ».

«Нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися на полі бою. Ми створюємо нові військові частини, і наші подальші дії залежатимуть від їхньої боєздатності. Тому допомога Заходу вкрай важлива», – сказав Наєв.

Він зауважив, що найефективнішим є формування окремих підрозділів, озброєних новою бойовою технікою, підготовка їхнього особового складу й подальша інтеграція до складу діючих з’єднань ЗСУ.

«Увесь підрозділ має бути оснащений однаковими бойовими машинами, тому потрібен цілий батальйон, оснащений «Бредлі», якщо ми їх отримаємо, або танками «Леопард», – сказав Наєв.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив про домовленості з Польщею та Британією розпочати тренувальні місії для українських екіпажів на танках Leopard і Challenger відповідно.