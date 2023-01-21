Генерал Веслі Кларк розкритикував недостатню допомогу Заходу Україні

Колишній командувач НАТО в Європі Веслі Кларк закликав США і західних партнерів серйозніше поставитися до питання військової допомоги. Про це він заявив у коментарі CNN.

Кларк зазначив, що новини про відправку бойових машин «не можуть не тішити, але для протистояння російській агресії потрібно 300-500 танків».

«Чудово, що ми передамо їм десять танків з Великої Британії. Десять танків? Україні потрібно 300, 500 танків. Чудово, що ми намагаємось надіслати їм ще кілька гаубиць. Цього не достатньо. Ми повинні серйозно поставитися до цього», – сказав Веслі Кларк.

Військовий закликав західних партнерів України наростити військову допомогу і передати більше танків і артилерії на тлі тривожних новин про наміри Владіміра Путіна оголосити чергову хвилю мобілізації.

Нагадаємо, що у ГУР відповіли на заяву голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерала Марка Міллі про те, що військовими засобами витіснити росіян з окупованих територій України цього року буде дуже важко. Оцінки ж української розвідки про можливість перемогти у війні в 2023 році залишаються незмінними.