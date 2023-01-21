Марк Міллі заявив, що Україні буде «дуже і дуже важко» вигнати російських загарбників у 2023 році.

У ГУР відповіли на заяву голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерала Марка Міллі про те, що військовими засобами витіснити росіян з окупованих територій України цього року буде дуже важко. Оцінки ж української розвідки про можливість перемогти у війні в 2023 році залишаються незмінними. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

На брифінгу за підсумками восьмого засідання у форматі «Рамштайн» глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Україні буде «дуже і дуже важко» вигнати російських загарбників у 2023 році.

«Ті оцінки, які давалися [українською розвідкою], вони залишаються незмінними. Є завдання і, незважаючи на їхню складність, великою ціною українці звільняють власні території», – прокоментував заяву Марка Міллі Андрій Юсов.

Коментуючи оцінки Міллі, він також нагадав, що багато хто на початку повномасштабного вторгнення не прогнозував, що Україна взагалі вистоїть, а пізніше багато хто не вірив, що вдасться звільнити значну частину окупованих територій, у тому числі Херсон.

«Україна звільняє і продовжить звільняти власні території. Так, це буде складно, але це неминуче», – заявив Юсов.

Він наголосив, що Україна у постійному режимі контактує з партнерами, державами-членами НАТО та іншими урядами та організаціями.

«Повірте, є адекватна та твереза оцінка ситуації, адекватні та тверезі завдання для Сил оборони та розуміння, що ми можемо. Так от, ми справді можемо звільнити наші землі», – заявив представник ГУР.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що військовими засобами витіснити росіян з окупованих територій України цього року буде дуже важко.

«Військовим чином буде надзвичайно важко вигнати російські сили з території України впродовж цього року. Я не кажу, що це неможливо, або що цього не станеться, але це надзвичайно важко. Потрібно стабілізувати фронт і я думаю це залежатиме від навчання, від доставки обладнання і я думаю, що Україна може проводити наступальні операції на тактичному і стратегічному рівні», – сказав Міллі.

За його словами, з військової точки зору зараз дуже важкі умови, а лінія фронту розтягнулася на величезну територію.