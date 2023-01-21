Нагнітання теми загрози нападу на Україну з боку Білорусі є російською інформаційно-психологічною операцією (ІПСО). Таку думку представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов висловив в ефірі телемарафону, передає «Укрінформ».

«Концептуально нагнітання теми загрози негайної військової загрози з боку Білорусі, як інформувало вже Головне управління розвідки, це, власне, російське ІПСО. Безмовно, про диктатора Лукашенка нам все відомо, про режим у Білорусі. Але є об'єктивні речі: кількість угруповання, готовність сил і засобів та інші моменти, які нам дозволяють стверджувати, що станом на сьогодні загрозі з боку Білорусі повномасштабної наземної операції, її участі на боці Росії немає», – сказав Юсов.

За його словами, якщо ситуація зміниться, відповідна інформація буде.

«Навіть на випадок зміни ситуації Україна готова та відпрацювала всі сценарії. В інтересах саме Путіна і так званої Російської Федерації максимально нагнітати тему саме із Білорусі. Але вже й диктатор Лукашенко не дуже в це грає. Ми нещодавно бачили, як він водив за ніс Лаврова під час зустрічі, і з одного боку, розповідав, як він любить Путіна, а з іншого – сказав, що не бачить загрози з боку України, і що Україна тримається. Тобто, не хоче вживати суїцидальних дій диктатор Лукашенко», – сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи дійсно РФ використовує залізничні цистерни для таємного перекидання своїх військовослужбовців на територію Білорусі, він зазначив, що «оскільки як до людей до своїх військових рашисти не ставляться, можуть перевозити не тільки в бензовозах, а й в інших місткостях, призначених для інших рідин, наприклад».