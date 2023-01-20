Російські війська, які наразі дислокуються в Білорусі, проходять навчальну ротацію

Нова російська атака на Україну з боку Білорусі виглядає ймовірнішою наприкінці 2023 року, а не на початку, враховуючи нинішню військову активність Росії у країні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як йдеться у звіті, наразі немає жодних ознак того, що російські сили в Білорусі мають структури управління та контролю, необхідні для нападу на Україну взимку або навесні 2023 року.

«Новий напад Росії на Україну з боку Білорусі на початку 2023 року виглядає менш імовірним, враховуючи нинішню військову активність Росії в Білорусі, хоча напад із боку Білорусі наприкінці 2023 року виглядає більш імовірним», – йдеться в повідомленні.

За словами аналітиків, російські війська, які наразі дислокуються в Білорусі, проходять навчальну ротацію та передислоковуються для боротьби на сході України.

«Таким чином, ISW коригує свій прогноз; поточна оцінка MDCOA (найнебезпечніший варіант дій) – це напад Росії на Україну з території Білорусі наприкінці 2023 року», – додають дослідники.

В Інституті зазначають, що з одного боку, Росія завершить щорічний цикл призову восени 2022 року та увійде до циклу весни 2023 року, а до осені 2023 року цілком може завершити один або кілька додаткових закликів до резерву.

Відстрочені терміни для цього плану дій можуть дозволити російській військовій промисловості підготуватися достатньо, щоб забезпечити більшу необхідної техніки для відновлення вторгнення з Білорусі, аніж Росія може надати цієї зими.

В ISW також заявили, що російські ультранаціоналістичні військові блогери продовжують критикувати ідею російських військ напасти на Україну з Білорусі, а Аляксандр Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, заявляючи про Білорусь як суверенну державу в Союзній державі, де домінує Росія.

Нагадаємо, що на білоруських полігонах навчають мобілізованих росіян. Також Росія тримає в Білорусі літаки, системи протиповітряної оборони й бойові ракетні комплекси типу «Іскандер». Також напередодні зявилось повідомлення, що Росія перекидає в Білорусь солдатів у залізничних цистернах.