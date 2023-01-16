Російський бомбардувальник Су-34

На території російського сателіта Білорусі загалом на сьогодні перебуває близько 50 одиниць авіаційної техніки російської армії. Літаки та гелікоптери країни-терориста зосереджені на двох аеродромах – Мачулищі та Барановичі, повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

«Вчора було переміщено з території РФ з аеродромів Воронежа та курська вісім одиниць літаків – це шість бомбардувальників Су-34 та два багатоцільових винищувачі Су-30 СМ. Загальна кількість російських літаків та гелікоптерів на території білорусі зараз становить близько 50, і вони зосереджені в більшості на двох аеродромах: один в Мінській області – це аеродром Мачулищі, та один в Брестській області – це аеродром Барановичі», – розповів Дейнеко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Україна постійно стежить за обстановкою в Білорусі, особливо за збільшенням авіаційної компоненти.

Крім того, очільник ДПСУ нагадав, що сьогодні розпочалися так звані спільні російсько-білоруські навчання, однак жодних заходів в рамках цих навчань сьогодні не відбулося, повідомив Дейнеко.

«Щодо військових навчань, які анонсувались в період з 16 до 31 січня, то можемо сказати, що сьогодні жодних заходів в цих навчаннях не відбулося. Так, було переміщено деяке майно трьома літаками АН, але воно не критично. Це просто літаки забезпечення», – поінформував Дейнеко.

Нагадаємо, раніше Міноборони Білорусі анонсувало спільні з РФ навчання військової авіації

Вони пройдуть з 16 січня по 1 лютого на всіх аеродромах, полігонах ВПС та ППО збройних сил Білорусі.