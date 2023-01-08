З 8 по 12 січня очікується прибуття авіаційної складової РФ для льотно-тактичних навчань

З 16 січня до 1 лютого 2023 року на території російського сателіта Білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські льотно-тактичні навчання з авіаційними підрозділами збройних сил. Про це повідомили у прес-службі міноборони Білорусі.

Як розповіли у відомстві, сьогодні до Білорусі прибула авіаційна складова з-поміж військово-космічних сил збройних Сил РФ.

Також зазначається, що під час проведення льотно-тактичного навчання будуть задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних Сил Білорусі.

Водночас опозиційний канал «Беларускі Гаюн» повідомляє, що до Білорусі прилетіли 9 вертольотів Мі-8 та Мі-24 ВКС РФ із Z-символікою.

З 8 по 12 січня очікується прибуття авіаційної складової РФ для льотно-тактичних навчань ЗС РБ і ЗС РФ. Найімовірніше, авіація у цей період дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах та Барановичах. Не виключено, що можуть бути задіяні Лідський та Бобруйский аеродроми.

На аеродром «Мачулищі» вже почали прибувати борти ВКС РФ. Усі 9 названих вище гелікоптерів знаходяться там, повідомляє «Беларускі Гаюн».