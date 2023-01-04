Організатора каналу незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку було викрито наприкінці 2022 року

СБУ затримала мешканця Чернігівщини, який організував канал нелегального переправлення ухилянтів за кордон та працював на спецслужби Білорусі. Він збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони, а також про місця проживання командного складу українських військ.

Як повідомила СБУ 4 січня, організатора каналу незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку було викрито ще наприкінці 2022 року. Під час досудового розслідування з’ясувалось, що мешканець Чернігівщини працював на користь спецслужб Білорусі.

Він проводив розвідувально-підривну діяльність в регіоні, збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території області. Особливу увагу звертав на місця проживання командного складу українських військ.

Отримані відомості намагався передати до РФ через одного з ухилянтів, якого він збирався приховано переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили білоруському агенту про підозру за:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.