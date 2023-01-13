Починаючи з лютого 2023 року Білорусь заборонить виїзд зі своєї території чоловікам, які не пройшли звірку даних військового обліку. Про це повідомив військовий комісар Брестської області Олег Коновалов, інформує «Беларускі Гаюн».

«Починаючи з лютого для тих чоловіків, які не пройшли звірку даних військового обліку, швидше за все, застосовуватимуться обмеження на виїзд з території республіки», – заявив Коновалов.

Звірка даних зазвичай проводиться перед мобілізацією. Проте такі заходи в країні, за словами Коновалова, найближчим часом “не плануються”.

«Хочу запевнити: у найближчій перспективі жодних заходів щодо мобілізації не передбачається. Військові комісаріати працюють у плановому режимі. Іде активна призовна кампанія», – додав він.

Кілька днів тому білоруському міноборони повідомили, що звірку облікових даних пройшли лише 95% військовозобов'язаних. Тобто 5% військовозобов'язаних взагалі не змогли перевірити – вони перебувають на еміграції, хворіли чи затримані.

Ще наприкінці грудня минулого року повідомлялося, що в окремих районах військкомати не змогли вийти на зв'язок щонайменше з 10% військовозобов'язаних, ще 34% – мешкають взагалі в інших районах