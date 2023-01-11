Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, однак вони навряд чи становлять реальну загрозу, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. Про це йдеться у звіті розвідки міноборони Великої Британії, опублікованому 11 січня.

За даними розвідки, 8 міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних тактичних льотних навчань із Росією, які відбуватимуться з 16 січня до 1 лютого.

Наразі до Білорусі прибули 12 вертольотів Мі-8 та ударні вертольоти Мі-24 і Ка-52. Деякі з них приземлилися на авіабазі в Мачулищах під Мінськом.

«Нове розгортання російської авіації в Білорусі, найімовірніше, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. Хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони здебільшого задіяні у навчаннях. Вони навряд чи становлять реальну наступальну силу», – вважає розвідка Британії.