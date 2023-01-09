У Польщі у складі ЗС країни створюють нову дивізію, яка дислокуватиметься в Підляському воєводстві поблизу кордонів з Білоруссю та Росією. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає «Укрінформ».

«Ми намагаємося наситити східну частину нашої країни польською армією. Тому створюємо нові частини: між 16-ю механізованою дивізією, яка дислокується переважно у Вармінсько-Мазурському воєводстві, та 18-ю механізованою дивізією, розташованою на території Мазовецького та Люблінського воєводств, створюється Перша піхотна дивізія Легіонів», – підкреслив Блащак.

За його словами, у складі нової дивізії буде чотири бригади, по чотири батальйони в кожній бригаді.

На озброєнні дивізії буде сучасна бронетехніка, яку Польща закупила у США і Південної Кореї та техніка власного виробництва. Зокрема, йдеться про американські танки Abrams, а також південнокорейські танки K2 та самохідні артилерійські установки K9. Крім того, дивізія отримає польські САУ Krab та бойові дрони-камікадзе Gladius.

Як оцінюється, нова дивізія буде здатна протидіяти загрозам з боку потенційного противника і діятиме як самостійно, так і у співдії з союзницькими військами. Підрозділи дивізії дислокуватимуться, зокрема, в населених пунктах Ломжа, Граєво, Кольно, Сємятице тощо.

ЗС Польщі на сьогодні становлять 164 тис. військовослужбовців. Польська влада планує збільшити чисельність армії до 300 тис. осіб.