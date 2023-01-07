Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Krauss-Maffei Wegmann

Польща веде переговори з іншими країнами про створення коаліції для постачання Україні важкої техніки, зокрема, німецьких танків Leopard 2, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Gazeta Wyborcza.

«Разом з президентом ми ведемо переговори, спрямовані на створення коаліції, яка передала б таку важку техніку», – сказав політик.

За його словами, без підтримки інших країн Польща на даний момент не готова передавати Україні танки Leopard 2.

Про те, що Польща розглядає передачу танків Leopard українським збройним силам, раніше писало The Wall Street Journal. За даними видання, Польща має на озброєнні понад 240 танків Leopard, яких достатньо для двох танкових бригад.

З початку повномасштабного російського вторгнення Польща передала Україні понад 240 модернізованих танків радянського типу.

Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Krauss-Maffei Wegmann. Взятий на озброєння збройних сил Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини.

Всього було випущено 3200 танків цієї моделі. Бундесвер мав на озброєнні у 1990 році 2125 танків Leopard 2, але до 2008 їхня кількість була скорочена до 350 машин.