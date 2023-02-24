Німеччина передасть Україні не 14 основних бойових танків Leopard 2 А6, а 18. Про це Міністерство оборони Німеччини повідомило у п’ятницю, 24 лютого.

«Міністр оборони [Борис] Пісторіус вирішив передати Україні додатково чотири основні бойові танки Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Завдяки цьому Німеччина збільшує кількість поставлених танків з 14 до 18 і разом із Португалією і Швецією забезпечує загалом український батальйон», – йдеться в повідомленні Міноборони Німеччини, опублікованому в п'ятницю, 24 лютого.

Зазначимо, що танковий батальйон має складатися з 31 танка.

Verteidigungsminister Pistorius hat entschieden, weitere vier #Kampfpanzer #Leopard2 A6 aus Beständen der Bundeswehr an die #Ukraine abzugeben. Damit erhöht die Anzahl der gelieferten Panzer von 14 auf 18 & stellt zusammen mit & insgesamt ein Bataillon zur Verfügung. pic.twitter.com/VjmudmPVkn — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 24, 2023

Нагадаємо, що 24 лютого Україна отримала від Польщі перші чотири танки Leopard з обіцяних 14. Ще 10 модернізованих танків Leopard Україні в цей день пообіцяла Швеція. Своєю чергою Іспанія предеасть Україні 10 танків Leopard замість обіцяних шести.