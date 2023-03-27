Міністр оборони разом із десантниками «обкатав» бронетехніку від союзників України

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що бронетехніка від західних партнерів стала на озброєння у підрозділи Десантно-штурмових військ. Він її «обкатав» разом із десантниками.

«Сьогодні мав за честь спільно з командувачем ДШВ ЗСУ Максимом «Майком» Миргородським та нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах. Challenger’ів від Британії, Stryker‘ів & Cougar‘ів від США та Marder‘ів від Німеччини», – зазначив Резніков, якого цитує міністерство оборони.

За його словами, ще рік тому ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде такою потужною. Що увесь цивілізований світ перезавантажиться і «врешті дасть опір кривавому агресору, країні-терористу РФ».

«За цей рік все змінилося. Україна змінила світ. Стійкість українського народу та майстерність нашої армії переконали, що Україна переможе. І ми вже перемагаємо. Адже «спецоперація» орків йде «за планом» – вони риють окопи й намагаються укріплюватись. У своїх головах вони вже змінили парадигму з «ми друга армія світу і ми вас переможемо за три дні» на «треба переходити в оборону», – зауважив Резніков.

Він додав, що пройдено великий шлях, і багато ще попереду.

«Всі наші міста будуть звільнені і ми вийдемо на кордони, міжнародно визнані у 1991 році. А ця нова техніка складе добру компанію своїм «побратимам» на полі бою», – наголосив Резніков.

За його словами, невдовзі її переваги завдяки ЗСУ відчують на собі російські загарбники.

«До речі, після особистого «пілотування» Challenger'oм, як учасник трофі-рейдів можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі. Тож, в сухому залишку: наш «військовий зоопарк» розширюється. А до «бойових кицьок» долучився «слон». Саме так прозвали Challenger наші десантники», – підсумував Резніков.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що Німеччина доставила в Україну 18 танків Leopard 2.