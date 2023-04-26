Зеленський провів телефонну розмову з главою КНР Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомив сам Володимир Зеленський у своєму Twitter.

«У мене була довга та змістовна телефонна розмова з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин», – заявив Зеленський. В ОП пообіцяли опублікувати подробиці згодом.

Помічниця міністра закордонних справ КНР також підтвердила, що перемовини відбулись. За її словами, розмова відбулась за ініціативи української сторони. Сі Цзіньпін у розмові з Зеленським повідомив, що Пекін направить свого спеціального представника з євразійських справ до України та інших країн для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання «української кризи».

Видання Хіnhua пише, що як спецпредставника в Україні Китай відправить екс-посла КНР в Росії Лі Хуей. Сі сказав, що цінує неодноразове акцентування уваги президентом Зеленським на розвитку китайсько-українських зв'язків та співпраці з Китаєм, а також подякував Україні за надання значної допомоги в евакуації китайських громадян минулого року.

У розмові із Зеленським Сі зазначив, що двосторонні відносини України та КНР пройшли 31 рік розвитку і досягли рівня стратегічного партнерства. Взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності, як сказав Сі, є політичною основою двосторонніх відносин. Бажання Китаю розвивати відносини з Україною є послідовним і чітким, сказав Сі, додавши, що незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай готовий працювати з Україною для просування взаємовигідного співробітництва між двома країнами.

Нагадаємо, 23 лютого МЗС Китаю опублікувало так званий «мирний план» врегулювання війни Росії проти України, в якому наполягає на відновленні переговорів між Московю та Києвом. Генсек НАТО відкинув китайську «формулу миру» в Україні Єнс Столтенберг, заявивши, що Альянс не має довіри до Китаю як до посередника між РФ і Україною.

Президент Володимир Зеленський позитивно відреагував на заяви Китаю та зазначив, що у «мирній формулі» Китаю є деякі пункти, з якими Україна згодна, тому в цих питаннях Київ міг би співпрацювати з Пекіном, оскільки головне завдання – консолідація світу для ізоляції Росії.