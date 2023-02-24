Єнс Столтенберг пояснив, чому немає довіри до КНР

Заклик Китаю до мирних переговорів між Україною та Росією «не викликає особливої довіри». Скепсис у Заходу викликає, зокрема, той факт, що Китай так і не спромігся засудити агресію РФ проти сусідньої незалежної та суверенної держави, і при цьому, схоже, вже обрав, на чию сторону конфлікту стати, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters.

Як повідомляється, генсека НАТО запитали про документ Китаю з 12 пунктів, в якому міститься заклик до міжнародної спільноти «створити умови та платформи» для поновлення переговорів.

«Китаю не довіряють, тому що вони не змогли засудити незаконне вторгнення в Україну, а також підписали за кілька днів до вторгнення угоду між президентом Сі та президентом Путіним про безмежне партнерство з Росією», – зазначив Столтенберг на спільному брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єркою Естонії Каєю Каллас

У відповідь на ймовірну критику з боку КНР щодо постачання західної зброї в Україну він сказав, що «військова підтримка сьогодні – це шлях до досягнення мирної угоди завтра».

Генсек НАТО застеріг Китай від постачання Росії зброї, заявивши, що це буде рівносильно підтримці незаконної агресивної війни РФ, що буде порушенням статуту ООН.

«Ми уважно стежимо за тим, що робить Китай, і ми бачили ознаки того, що вони можуть розглядати можливість надсилання смертоносної допомоги до Росії. Це було б дуже великою помилкою», – заявив Столтенберг.

Водночас Столтенберг нагадав, що за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пекін і Москва підписали угоду про «безмежну дружбу».

Про цей договір згадала і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Дії Китаю, на її думку, краще за будь-які слова показує, на чиєму боці стоїть Пекін.

Зазначимо, що МЗС Китаю представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій, повідомляє Радіо Свобода.

Повага до суверенітет усіх країн; Відмова від менталітету Холодної війни; Припинення вогню і бойових дій; Початок мирних переговорів; Вирішення гуманітарної кризи; Захист цивільного населення та військовополонених; Підтримка безпеки атомних електростанцій; Зменшення стратегічних ризиків; Гарантування експорту зерна; Припинення односторонніх санкцій; Забезпечення стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок; Сприяння післявоєнній відбудові.

Пункти були опубліковані після того, як китайські пропозиції прозвучали на спеціальному засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Про те, що Китай представить план мирного врегулювання війни РФ проти України, стало відомо минулого тижня. Про це на Мюнхенській безпековій конференції повідомив голова зовнішньополітичної комісії компартії Китаю Ван Ї. На полях конференції він зустрівся з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Після заходу в Мюнхені Ван Ї побував у Москві та зустрічався там із президентом Росії Володимиром Путіним.