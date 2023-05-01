Українські військові вражають життєво важливі російські цілі в окупованих районах

Дії РФ за останні кілька днів показали, що Москва не готова до контрнаступу українських військових, і хаос всередині російських військ стає все складніше приховувати. Про це повідомляє CNN.

За словами військових аналітиків, довгоочікувані атаки ЗСУ здаються неминучими, і те, як кожна сторона поводиться перед ними, красномовно говорить про готовність сил. Лінія фронту з боку України «кипить від руху транспорту та артилерійських ударів, українські військові вражають життєво важливі російські цілі в окупованих районах». Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підготовка «добігає кінця», а президент Володимир Зеленський запевнив, що контрнаступ відбудеться, але не повідомив жодних подробиць щодо його початку.

У CNN пишуть, що можливо контрнаступ вже й почався, або ж почнеться за кілька тижнів. Точно про це не відомо, і цей фактор є сильним показником успіху України на початку контрнаступальних дій.

Москву ж у публікації порівняли з компанією «в стадії бійки у барі перед закриттям». Експерти зазначили, що після відсутпу з Харківщини і Херсона російські війська мали щонайменше сім місяців, щоб «підготувати наступну ймовірну ціль української атаки – Запоріжжя». Окупанти справді накопали на тимчасово захоплених територіях регіону великі мережі траншейної оборони, які можна побачити з космосу.

Але саме останні 72 години, напевно, найбільше показали недостатню готовність Росії, зазначили в CNN. Одним із факторів цього журналісти називають звільнення заступника міністра оборони з матеріально-технічного забезпечення Міхаіла Мізінцева. Міністерство оборони Росії не прописало його звільнення, лише видало наказ про те, що Алєксєй Кузьменков тепер працює на цій посаді. Експерти припускають, що звільняючи ключових воєначальників перед тим, як її армія зіткнеться з контрнаступом України, Москва посилає сигнал про внутрішній хаос.

CNN підсумовує, що часу до початку контрнаступу України стає все менше, про стан ЗСУ або ціль контрнаступу невіомо взагалі нічого, а масштаби внутрішньої нерішучості, суперництва та роз’єднаності РФ тільки зростають.