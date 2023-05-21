Бахмут Донецької області фактично повністю знищений ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста. Про це в коментарі Суспільному заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Президент правильно сказав – місто по суті знесено з лиця землі. Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої», – заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Череватий наголосив, що місто знищене, ніякої користі ані військової, ані політичної Росія не отримає навіть у разі захоплення районного центру, проте «поводяться, наче взяли Дніпро». За словами речника, ЗСУ намагаються тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські захисники взяли Бахмут в напівоточення, щоб дає змогу знищувати окупантів. Зі схожою заявою виступив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Він наголосив, що попри те, що ЗСУ наразі контролюють незначну частину Бахмуту, значення його оборони не втрачає своєї актуальності.

«Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги», – зазначив Сирський.

Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в коментарі Укрінформу сказав, що перекидання ворогом додаткових резервів на Бахмутський напрямок свідчить про провал їх наступальних дій.

«Триває оборонна операція українських захисників, фортеця Бахмут тримається. Так, для України це вартує великих зусиль, героїчних зусиль наших оборонців, але факт того, що ворог змушений перекидати додаткові резерви, для того, щоб продовжувати операцію по Бахмуту, свідчить в цілому про провали їхніх наступальних дій», – сказав Юсов. Він зауважив, що всі найкращі підготовлені резерви російської армії вже були використані під час повномасштабного вторгнення.

«Зараз воює вже не той склад армії, який був на початку вторгнення, і те, що перекидають ці резерви на Бахмутський напрямок, значить, що вони не будуть використані на інших напрямках фронту. І це так само один із здобутків українських оборонців», – сказав Юсов. Він додав, що розрекламований російський зимовий наступ звівся до операцій на кількох напрямках без результатів.

Нагадаємо, 20 травня ватажок російської групи найманців «Вагнера» Євгєній Прігожин заявив, що його сили нібито взяли Бахмут під повний контроль. Прігожин додав, що ПВК «Вагнер» почне виведення своїх сил з міста після 25 травня. Попри заяви Прігожина, українські військові 20 травня заперечували, що російські найманці взяли під повний контроль зруйноване місто Бахмут.

Натомість російське міноборони вже наступного дня заявило про «взяття Бахмута». Представники українського Міноборони та ЗСУ поки що не коментували підконтрольність Бахмута.

Зранку, 2 травня, західні ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський «визнав втрату військами міста Бахмут на сході країни». Натомість в ОП цю інформацію спростували.