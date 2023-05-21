Західні ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський «визнав втрату військами міста Бахмут на сході країни». Натомість в ОП цю інформацію спростували.

Першою про заяву Зеленського повідомила агенція AP. На запитання під час саміту G7 в Хіросімі, чи контролює Україна місто, Зеленський нібито відповів: «Я думаю, що ні».

Натомість прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський заперечив втрату Бахмута. За словами речника, у президента насправді запитали, що «росіяни кажуть, що вони взяли Бахмут», на що Зеленський відповів «я думаю, ні».

Зеленський пояснив, що «в місті більше нічого немає, росіяни все зруйнували».

«Нині Бахмут є лише в наших серцях. Там нічого немає», – підсумував Зеленський.

Пізніше Зеленський у Японії уточнив свої слова про Бахмут, наголосивши, що станом на зараз місто повністю точно не захоплене росіянами.

«Ми тримаємося і воюємо завдяки мужності наших воїнів та своєму розуму.Ми не кидаємо людей вмирати, для нас люди — це скарб, це найголовніше, що у нас є. Немає ніяких непорозумінь. Я чітко розумію, що відбувається у Бахмуті. І ми всі чітко розуміємо, для чого все це робиться. Я не можу ділитися з вами тактичними поглядами наших військових... але ми розуміємо, що ще трошки, і ми будемо перемагати. Сьогодні військові виконують дуже важливі завдання, вони знаходяться у Бахмуті, в яких точках – я не ділитимусь, але це говорить про те, що Бахмут не захоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому бути не може», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 20 травня ватажок російської групи найманців «Вагнера» Євгєній Прігожин заявив, що його сили нібито взяли Бахмут під повний контроль. Прігожин додав, що ПВК «Вагнер» почне виведення своїх сил з міста після 25 травня.

Попри заяви Прігожина, українські військові 20 травня заперечували, що російські найманці взяли під повний контроль зруйноване місто Бахмут.

Натомість російське міноборони вже наступного дня заявило про «взяття Бахмута». Представники українського Міноборони та ЗСУ поки що не коментували підконтрольність Бахмута.