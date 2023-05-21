Панорама знищеного Бахмута

Російська армія вже втратила у боях за Бахмут понад 100 тис. своїх військових. Про це заявив президент США Джозеф Байден під час прес-конференції після саміту G7 у Японії. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Не важливо, окупований він чи ні (Бахмут – ред.) – там все одно не залишилось багато будівель. Це суттєво зруйноване місто. Але їм (Збройним силам України – ред.) вдалося скувати дуже багато російських військ, включно з групою «Вагнера», – заявив він.

Відповідну заяву президент США зробив у контексті майбутнього контрнаступу Збройних сил України та ймовірної передачі Україні винищувачів F-16. За словами президента США, «літаки F-16 не допомогли б українській армії в Бахмуті».

Зазначимо, що раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що росіяни зазнають колосальних втрат на Бахмутському напрямку, намагаючись захопити місто. За даними Міноборони України, число втрат росіян поблизу Бахмута перевищило 70 тис. вбитими та пораненими.

21 травня видання Reuters повідомило, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом нібито розповів про те, що «українські військові втратили контроль над Бахмутом на Донеччині». В Офісі президента України спростували інформацію американських журналістів щодо «здачі Бахмута».

Згодом Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками саміту лідерів країн «Групи семи» в Хіросімі запевнив, що «російські військові не захопили Бахмут».

Показово, що Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати на війні проти України регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.