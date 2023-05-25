До 1 червня основа частина найманців перебазується у табори

Російські військовослужбовці, які входять до складу приватної військової кампанії «Вагнер» і перебувають в районі Бахмута Донецької області почали виходити з міста. Про це у четвер, 25 травня, повідомив керівник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин.

«Ми виводимо підрозділи з Бахмута. Зараз 5 ранку, 25 травня. До 1 червня основа частина перебазується у табори. Передаємо позиції військовим. Боєкомплект, позиції, все, зокрема й сухпайок. Але, якщо військовим буде важко, безумовно, ми залишимо тих, хто мав основну роль у захопленні Бахмута. Всі думають, яким чином діяла ПВК «Вагнер»», – заявив Прігожин.

Водночас Прігожин наголосив, що якщо російським військовим буде важко, то «Вагнер» залишить тут тих, хто «мав основну роль у захопленні Бахмута».

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами російські військові намагається зупинити просування Сил оборони по флангах. Зараз армія РФ підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.

«У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи «Вагнера» на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на цей час залишаються «вагнерівці». Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі «Літак», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 21 травня наголосив, що українські військові перебувають у Бахмуті та виконують там дуже важливе завдання. В Міноборони повідомили, що українські військові взяли місто Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати ворога. Окупантам доводиться оборонятись у тій частині міста, яку вони контролюють.

Натомість сам Прігожин та російські пропагандисти заявляли про захоплення міста. Речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий пояснив заяви про повне захоплення Бахмута наміром ватажка ПВК «Вагнер» якнайшвидше вивести своїх найманців зі зруйнованого міста, яке може бути оточене українськими захисниками.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що обговорення числа втрат сил окупаційної армії під час штурму Бахмута в середовищі російських мілітарі-блогерів стало центральною темою, витіснивши тему встановлення контролю над територією міста. За даними США російська армія вже втратила у боях за Бахмут понад 100 тис. своїх військових. Водночас сам власник ПВК переконує, що найманці втратили до 10 тис. осіб.