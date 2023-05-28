У Бахмуті Донецької області бойові дії наразі зведені до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ. Про це сказав речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону в неділю, 28 травня, повідомила LIGA.net.

На запитання про те, чи означають ці зведення, що бойові дії в самому Бахмуті вже завершені, Череватий сказав, що «вони зведені до мінімуму»: за поточну добу на цьому напрямку було лише одне боєзіткнення.

«Щоправда, ворог продовжує завдавати вогневих ударів. 250 разів він ствольною і реактивною артилерією бив по наших позиціях. Ми також відповідали ворогу вогнем, в результаті чого було вбито 80 окупантів, 99 зазнали поранень, один взятий в полон», – сказав Череватий.

Також, за його словами, було підбито дві самохідні мінометно-артилерійські установки «Нона», одну установку «Гвоздика», одну станцію радіоелектронної боротьби і один польовий склад з боєприпасами.

«Ми спостерігаємо у ворога ротаційні процеси, зокрема і злочинної організації "Вагнера". Для нас це не є причиною, щоб не наносити по них удари», – сказав речник ЗСУ.

Він зазначив, що наразі не було нових просувань ЗСУ по флангах, тому що йде «інша бойова робота», яка допоможе в майбутньому просуванні Сил оборони.

Зауважимо, що про бої у Бахмуті не повідомлялось ані у вчорашньому, ані в сьогоднішньому зведеннях Генштабу ЗСУ, однак є дані про Бахмутський напрямок Напередодні Череватий повідомив, що зниження інтенсивності боїв пов'язане з великими втратами ворога – загарбники втрачали лише вбитими понад 100 людей на день.