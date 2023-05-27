Збройні сили України призупинили просування в районі Бахмута Донецької області, оскільки виконують інші завдання, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач», – написала вона у своєму Telegram-каналі в суботу, 27 травня.

Утім, за її словами, наступальна активність росіян також значно знизилась. Маляр пояснила це тим, що вони проводять заміну й перегрупування військ для посилення власних спроможностей.

Маляр уточнила, що і в самому Бахмуті, і на його флангах активних боїв не було ні вчора, ні сьогодні. Натомість противник активно обстрілює околиці міста та підступи до нього.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що найманці російської приватної військової компанії «Вагнер» виходять з Бахмута, а на заміну їм приходять російські десантники. Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що Україна контролює «лише невелику частину міста». Унаслідок тривалих, важких та інтенсивних боїв місто майже повністю зруйноване.