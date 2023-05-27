Найманці російської приватної компанії «Вагнер» відходять з околиць зруйнованого Бахмута Донецької області, повідомили військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії, а також секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

Так, вранці в суботу, 27 травня, британська військова розвідка повідомила, що Сили приватної військової компанії «Вагнер», ймовірно, почали відходити з деяких своїх позицій навколо Бахмута. В повідомленні згадується заява ватажка «Вагнера» Євґєнія Пріґожина від 25 травня про те, що виведення його сил з Бахмута розпочалося і що передача позицій Міністерству оборони Росії триватиме до 1 червня. Заступник міністра оборони України також підтвердив ротацію сил Вагнера на околицях міста.

Також у повідомленні зазначається, що станом на 24 травня сили так званої «ДНР», ймовірно, увійшли в місто, щоб розпочати операції із зачистки, а на фланги Бахмута перемістилися підрозділи 31-ї бригади повітряно-десантних військ Росії з району Сватове-Кремінна.

, ймовірно, перемістилися для посилення флангів Бахмута.

У британській розвідці вважають, що ротація сил «Вагнера», ймовірно, продовжиться контрольованими етапами, щоб запобігти колапсу в районах навколо міста.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю BBC сказав, що найманці «Вагнера» справді покидають Бахмут, але після відходу вони продовжать воювати проти України.

Данілова запитали, чи дійсно йдуть найманці "Вагнера" з Бахмута, він підтвердив.

«Так, це відбувається. Але це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах... вони перегруповуються в інших трьох точках», – сказав секретар РНБО.

Данілов також підтримав рішення української армії воювати в Бахмуті протягом багатьох місяців. Він пояснив, що Бахмут – це українська земля, і українці повинні її захищати. Секретар РНБО наголосив, що Бахмут «відіграв велику роль у цій війні».

«Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін з перших днів війни», – наголосив секретар РНБО.

Також Данілов зазначив, що Сили оборони контролюють «лише невелику частину міста».