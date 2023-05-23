Ігор Мисяк служив в ОМбр імені Лицарів Зимового походу

Боронячи Україну, на фронті загинув 29-річний письменник Ігор Мисяк. Уродженець Львівщини служив в окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового походу, повідомили у понеділок, 22 травня, у прес-службі видавництва «Темпора».

Письменник народився на Львівщині 16 червня 1993 року. Брав активну участь у Революції Гідності, проживав у Києві. У 2014-2015 роках служив і полку «Азов» санітаром та рятувальником. У 2022 році видав дебютний роман «Завод», присвячений загиблому побратиму.

Ігор Мисяк з березня 2022 року приєднався до підрозділу Сил територіальної оборони ЗСУ. Згодом письменник потрапив до 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Брав участь у визвольних діях на Херсонщині, а згодом на Бахмутському напрямку.

Ігор Мисяк був поетом та прозаїком, лауреатом конкурсу «Хортиць дзвони 2018», фестивалю «Ірпінський Парнас 2018, конкурсу «Житомир ТЕМ 2019» та фестивалю «Ан Т-Р-Акт 2020». Його твори публікувалися в журналах «Літературний Чернігів», «Дзвін», антології «Молоді голоси» та кількох альманахах.

У загиблого письменника залишилася дружина.