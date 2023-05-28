Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що вихід «вагнерівців» з Бахмута і передислокація в місто солдатів так званої «ДНР» може сповільнити ворожі наступи на лінії Авдіївка-Донецьк. Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики вказують на те, що «вагнерівці», схоже, дійсно відходять з Бахмута для відновлення та перегрупування в тилу, оскільки російські наступальні операції в місті та його околицях зменшилися. Українські військові повідомили, що російські наступальні операції різко скоротилися, а заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила це скорочення тим, що росіяни надали допомогу на місці і перегрупували сили в цьому районі.

У звіті вказують на те, що заяви української сторони і засновника ПВК «Вагнер» співпадають щодо виходу найманців з Бахмута. Експерти зазначають, що російське військове командування, можливо, перекидає сили так званої «ДНР», щоб відтіснити сили групи «Вагнера» в Бахмуті.

Передислокація російських підрозділів «ДНР» до Бахмута може знизити темпи російських наступальних операцій на лінії Авдіївка-Донецьк. За попередньою оцінкою ISW, раніше російське військове командування перекинуло значні сили «ДНР» на лінію фронту Авдіївка-Донецьк. Військові аналітики повідомляють, що останніми днями інтенсивність російських атак на ділянці Авдіївка-Донецьк зменшилася, що може бути пов'язано з передислокацією сил «ДНР» до Бахмута.

Також, за даними інституту, російські наступальні дії навколо Авдіївки неухильно знижуються з 8 квітня після того, як російське військове командування спробувало активізувати наступальні операції біля цього населеного пункту всередині березня, а перекидання підрозділів «ДНР» до Бахмута може ще більше уповільнити російські зусилля на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.