Росіяни використовують в'язнів для штурмів добре укріплених українських позицій

З вересня 2022 року Росія втратила у Бахмуті у 7,5 раза більше військових, ніж Україна. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов у інтерв’ю італійському виданню Corriere, пише «Суспільне».

«З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22816 осіб. Наші втрати в 7,5 раза менші. Ми не маємо права здавати наші міста. Без опору вони б перемогли», – сказав Данілов, відповідаючи на запитання, чому Україна так відчайдушно захищала Бахмут.

Зауважимо, що напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр. З міста продовжують відходити сили ПВК «Вагнер», їх замінюють десантні війська армії РФ. Сили оборони продовжують контролювати південно-західні околиці міста.

До слова, станом на 4 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 209940 військовослужбовців. За минулу добу російське військо втратило 470 військових.