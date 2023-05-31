Окупанти намагаються переформуватися для закриття найбільш імовірних напрямків українського контрнаступу

Російські окупанти дедалі більше втрачають ініціативу у веденні бойових дій проти України. Замість просування та штурмових атак Росія стала більше реагувати на удари, які завдає Україна, повідомили у середу, 31 травня, у прес-службі розвідки Великої Британії.

За даними британської розвідки, росіяни не мали значних успіхів у досягненні своїх цілей. Зокрема йдеться про знищення вдосконаленої української ППО.

«З початку травня 2023 року Росія все більше поступається ініціативою в конфлікті і реагує на дії України, а не активно просувається до власних військових цілей», – повідомили у прес-службі розвідки.

На фронті окупанти також не мали значного успіху. На деяких ділянках Росія передислокувала свої війська для реагування на дії російських добровольців, які нещодавно заявили про перетин російського кордону.

У британській розвідці припускають, що російське командування намагається створити резерви та розташувати їх на імовірних напрямках прийдешнього українського контрнаступу. Водночас розвідка зазначає, що спроби перекрити просування українських військ можуть бути підірваними через необхідність Росії заповнити прогалини на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, з 25 травня в Бахмуті відбувається ротація російських найманців на чолі з Євгєнієм Прігожиним. За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, на позиції ПВК «Вагнер» заходять солдати регулярних повітряно-десантних та мотострілецьких підрозділів Росії. Частина з них – це доукомплектовані нещодавно мобілізовані росіяни без бойового досвіду.