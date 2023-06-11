Збройні сили України деокупували село Макарівка, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр увечері в неділю, 11 червня.

«На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка», – написала вона у своєму Telegram-каналі j 20:36.

Зауважимо, що про звільнення Благодатного стало відомо ще в неділю вдень. Також у неділю стало відомо про те, що ЗСУ звільнили село Нескучне на Донеччині, яке розташоване поруч з Благодатним.

Деокупована Макарівка також розташована в Донецькій області, поруч зі вже звільненими Нескучним і Благодатним.

Російські війська вдалось вибити з сіл Макарівка та Сторожеве. Фото Deep State

Щодо інших напрямків, на яких ЗСУ наступають, то, за словами Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку українські війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Там ЗСУ просунулися вперед на 250 м.

Щодо напрямків, де ЗСУ обороняються, то Маляр повідомила, що вони не втратили жодної позиції.