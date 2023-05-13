Українські військові рухаються вперед на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується. Наразі наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту. За словами Сирського, росіяни втрачають техніку та живу силу.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий уточнив, що за вчора українським військам вдалося просунутися вглиб ворога від 250 метрів до півтора кілометра вглиб. За сьогодні [13 травня] нашим підрозділам на деяких ділянках вдалося пройти на глибину до трьохсот метрів і також постійно завдавати ударів по ворогу, щоб знищувати живу силу та техніку.

Череватий повідомив, що за цю добу ворог 426 разів обстріляв наші позиції ствольною артилерією та реактивною системою залпового вогню, наніс 12 авіаударів. При цьому українські воїни знищили 127 окупантів і 171 поранили. Також було знищено 3 танки, 2 станції радіоелектронної боротьби і 8 складів з боєприпасами.

За його словами, просування ЗСУ відбувається поки що у межах оборонної операції. Українські військові проводять певні контрнаступальні дії