Українські артилеристи продовжують вдало нищити озброєння російських окупантів на Бахмутському напрямку. Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, артилерія 77-ї окремої аеромобільної бригади отримала дані про розташування польового складу з боєкомплектом росіян. Вони розміщались неподалік селища Ягідне Бахмутського району Донецької області.

Влучним пострілом українські військові поцілили у склад та знищили озброєння окупантів.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення по сьогодні армія ворога втратила на війні з Україною близько 229 660 осіб. Учора Збройні сили знищили близько 790 російських окупантів, 10 танків та багато іншої військової техніки.