Бійці Служби безпеки України беруть участь в українському контрнаступі пліч-о-пліч із військовослужбовцями Збройних сил України. За тиждень спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ уразили 50 одиниць російської техніки, повідомили у прес-службі відомства і оприлюднили відповідне відео.

Зокрема, список ворожих втрат доповнили:

5 танків

3 САУ «Гвоздика»

2 зенітно-ракетні комплекси

2 гаубиці Д-30

станція радіоелектронної боротьби

16 броньовиків

23 транспортні засоби

6 вогневих позицій і понад пів сотні ворогів

«Крім того, разом з артилеристами Збройних Сил України додатково уражено 25 одиниць техніки, 5 складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд, 4 вогневі позиції та ще 200 окупантів», – йдеться у повідомленні.

відео СБУ

У СБУ також закликають всіх охочих наблизити перемогу та долучитися до команди ЦСО «А» СБУ.

«Ми продовжуємо приймати заявки від тих, хто хоче потрапити до команди кращих із кращих! Якщо ти вмотивований і впевнений у своїх силах – телефонуй за номером +38 067 401 66 05 або заповнюй анкету за посиланням», – йдеться у повідомленні.