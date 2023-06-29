На Бердянському напрямку українці просунулися на 1300 метрів

Сили оборони України успішно просуваються вглиб фронту. Зокрема, на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на 1300 метрів, в напрямку Кліщіївки – на 1200 метрів, а в напрямку Курдюмівки – на 1,5 км, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у четвер, 29 червня.

За словами Ганни Маляр, росіяни намагаються продовжувати наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках, проте успіхів не мають. Водночас українські захисники просуваються на Мелітопольському, Запорізькому, Бердянському та Бахмутському напрямках.

«На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту.

Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після завданих втрат. У напрямку Кліщіївки просунулись на 1200 м. У напрямку Курдюмівки – на 1500 м», – повідомила Ганна Маляр.

Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку підтвердили в Генеральному штабі, йдеться у зведенні 28 червня. На флангах, поблизу міста Бахмут, українські захисники продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій.

Ганна Маляр підкреслила, що на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами. Водночас українські військові закріплюються на звільнених рубежах та борються на флангах міста.

На півдні, зокрема на Бердянському напрямку, ЗСУ досягли просування у 1300 метрів. За словами Ганни Маляр, аби сповільнити ЗСУ, окупанти підтягують всі свої резерви. Йдеться і про бригаду морської піхоти, яка тікала з Херсону під час його звільнення.