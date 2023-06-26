Раніше ЗСУ уразили техніку окупантів біля Рівнополя

Збройні сили України деокупували село Рівнопіль, яке розташоване у Волноваському районі на Донеччині. Про це в понеділок, 26 червня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Населений пункт звільнила новостворена 31-ша окрема механізована бригада.

«Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі», – написала вона у своєму Telegram-каналі.

Село Рівнопіль на Донеччині. Клікніть, щоб збільшити фото. Карта DeepStateMAP

Населений пункт звільнили бійці новоствореної 31-ї окремої механізованої бригади. Вони вже опублікували відео зі звільненого села. На відео військовий каже, що село звільнили ще в неділю, 25 червня.

22 червня Генштаб повідомляв, що Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються на двох напрямках: Рівнопіль – Старомайорське Донецької області та Білогорівка – Діброва Луганської та Донецької областей.

Рівнопіль розташований на південь від Великої Новосілки на виступі між нещодавно звільненими Новодарівкою та Макарівкою, тобто на стику Донецької та Запорізької областей. ЗСУ продовжують наступ на півдні, згадана ділянка – це напрямок Бердянська та Маріуполя.

Напередодні стало відомо, що українські військові уразили низку російської бронетехніки у районі Рівнополя.

Зауважимо, 24 червня заступниця міністра оборони Ганни Маляр заявила, що на сході Збройні сили України почали наступ на кількох напрямках одночасно. Зараз Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському і Лиманському.