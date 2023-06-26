Розпізнати та знищити автоматичний комплекс відеоспостереження бригаді вдалося завдяки систематичній аеророзвідці

Військовослужбовці львівської 103-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ знищили російський комплекс відеоспостереження типу «Муром-М». Цей комплекс дозволяв ворогу контролювати дії українських підрозділів. Про це у неділю, 25 червня, повідомили на Facebook-сторінці бригади.

Розпізнати та знищити автоматичний комплекс відеоспостереження типу «Муром-М» бригаді вдалося завдяки систематичній аеророзвідці. Час і місце знищення ворожого комплексу не називають.

«Ураження комплексу «Муром-М» екіпажем БпЛА 103-ї бригади забезпечило в цілому Збройним силам України перевагу над ворогом. Адже це суттєво зменшує можливість противника візуально контролювати дії наших підрозділів», – йдеться у повідомленні бригади.

Зазначимо, комплекс відеоспостереження типу «Муром-М» призначений для здійснення візуального спостереження на великій відстані, оснащений тепловізором та камерою з опцією зуму. Він може працювати незалежно від інших систем з високих об’єктів, таких як елеватори, вежі або розміщуватись на високих щоглах у відкритому полі.

Комплекс може помітити людину на відстані до 10 км за допомогою звичайної камери і до 4 км за допомогою тепловізора. Здатен зафіксувати техніку в темну пору доби на відстані до 8 км та здійснювати коригування вогню.

Додамо, українські захисники не вперше знищують ворожий комплекс відеоспостереження типу «Муром-М». Зокрема, кілька днів тому такий пристрій ліквідували співробітники СБУ.